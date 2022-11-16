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Заседание комитета Сахалинской областной думы по экономическому развитию. Фото пресс-службы регионального парламента

Сахалинские депутаты приготовили предложения по важному для рыбаков вопросу

Постоянный комитет Сахалинской областной думы по экономическому развитию предложил поправки к нашумевшему федеральному законопроекту о квотах. В частности, региональные депутаты считают важным дождаться завершения срока действия договоров по крабу и не утяжелять строительство береговых заводов.

Региональные парламенты продолжают готовить свои предложения по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. Напомним, что спорный проект Госдума РФ приняла в первом чтении 27 октября. При этом в своем постановлении ГД обратила внимание на ряд проблемных моментов, с которыми надо разобраться при доработке законопроекта. Замечания и предложения Комитет Госдумы по аграрным вопросам собирает до 25 ноября.

Постоянный комитет Сахалинской областной думы по экономическому развитию рассмотрел вопрос о поправках к законопроекту. В решении комитета отмечено, что Сахалинская областная дума, рассматривая проект в октябре, с учетом позиции регионального правительства и Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области дала отрицательный отзыв на федеральную инициативу. Ряд замечаний и предложений учтены в постановлении Госдумы. Так, федеральные депутаты обратили внимание на необходимость защитить интересы малого и среднего бизнеса, исключить введение квот добычи в инвестиционных целях моллюсков и прочих водных беспозвоночных, подумать над сроками запуска второго этапа.

Комитет региональной думы подготовил таблицу поправок к законопроекту. Областные парламентарии предлагают не торопиться с новыми крабовыми аукционами и дать предприятиям отработать по уже заключенным на срок до конца 2033 г. договорам. Важным депутаты считают отказ от аукционов по моллюскам и другим морепродуктам. Также, говорится в решении, предлагается исключить обременение строительства береговых заводов требованием по постройке флота.

Рассмотреть предложения Сахалинская областная дума планирует на заседании 17 ноября.

«Учитывая роль рыбного хозяйства для нашего региона, конечно, очень важно отреагировать на изменения главного отраслевого закона», — заявил Fishnews депутат областной думы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Он отметил, что по законопроекту в Госдуме готовится согласительная комиссия, в ее состав вошел вице-президент АРСО Сергей Подолян.

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