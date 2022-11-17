Страны «Большой двадцатки» обратили внимание на морскую экологию

По итогам саммита G20 в Индонезии принята Балийская декларация лидеров «Группы двадцати». В ней говорится и о защите океанов, в том числе о борьбе с ННН-промыслом и противодействии пластиковому загрязнению.

Переведенный с английского текст документа опубликован на сайте президента РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы активизируем усилия с целью остановить и обратить вспять процесс утраты биоразнообразия, в том числе за счет природоподобных решений и экосистемных подходов», — говорится, в частности, в пункте 15. Планируется также решить проблемы, затрагивающие морскую и прибрежную среду.

«Мы твердо намерены положить конец незаконному, нерегистрируемому и нерегулируемому рыбному промыслу», — заявляют лидеры G20.

Они приветствуют заключение многостороннего Соглашения ВТО о рыболовных субсидиях и выступают за его скорейшее вступление в силу.

Кроме того, страны «Большой двадцатки» берут на себя обязательство разработать имеющий обязательную юридическую силу международный договор о борьбе с загрязнением пластмассами, в том числе морской среды. Эту работу планируется завершить к концу 2024 г.

В декларации содержится призыв к участвующим делегациям без промедления достичь «амбициозного и сбалансированного соглашения» относительно имеющего обязательную юридическую силу международного договора в рамках ЮНКЛОС о сохранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции.

«Мы также признаем, что экосистемы, в том числе леса, морские водоросли, коралловые рифы, водно-болотные экосистемы во всем их разнообразии, включая торфяники и мангры, способствуют усилиям по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним», — говорится в пункте 15.

В декларации уделяется внимание и мелкому рыболовству. Так, в пункте 9 говорится про обеспечение у них средств к существованию и повышения доходов путем повышения эффективности и равного доступа к продовольственным цепочкам поставок.

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