Акватории под промысел рыбы разыграют в Саратове

В Саратовской области объявлен конкурс на 12 участков для промышленного рыболовства в бассейне Волгоградского водохранилища. Заявки принимаются до 12 декабря — дня, когда конверты с предложениями планируют вскрыть.

Торги организует областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены непосредственно на Волгоградском водохранилище, а также на впадающей в него реке Большой Иргиз в границах Балаковского, Вольского, Краснопартизанского, Ершовского, Воскресенского, Марксовского, Энгельсского, Красноармейского и Ровенского районов. Площадь предлагаемых акваторий — от 34 га до 9,1 тыс. га.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 5 тыс. рублей до 1,4 млн рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели вылова и производства продукции, а также средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение последних четырех лет.

Участки предоставляются на 20 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews