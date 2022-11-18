Россия выловила более 4,3 млн тонн к середине ноября

С начала года отечественные рыбаки добыли свыше 4,33 млн тонн водных биоресурсов. Более 3,15 млн тонн рыбы и морепродуктов выловлено в Дальневосточном бассейне.

Минтая на Дальнем Востоке освоено 1,76 млн тонн, что на 210,9 тыс. тонн выше уровня 2021 г. Сельди поймали 380,6 тыс. тонн (+59,4 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Промысел пелагических объектов принес в общей сложности 264,9 тыс. тонн, в том числе сардины-иваси добыто 231,5 тыс. тонн, на 18,9 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем вылова тихоокеанских лососей достиг 271,9 тыс. тонн.

В Северном бассейне российские рыбаки освоили 469,6 тыс. тонн водных биоресурсов. На промысле трески вылов составил 296 тыс. тонн, пикши поймали 72,2 тыс. тонн.

В Западном бассейне добыто 65 тыс. тонн ВБР. Промысел шпрота принес 34,9 тыс. тонн, балтийской сельди — 20,4 тыс. тонн (+0,8 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне вылов достиг 36,2 тыс. тонн. Хамсы освоили 14,4 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне общий объем вылова составил 69,4 тыс. тонн. Промысел кильки достиг 23,6 тыс. тонн, частиковых видов рыб — 18,2 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи в совокупности составил 498,5 тыс. тонн.

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