Трех сахалинцев ждет суд за крабовое браконьерство

На Сахалине Невельская городская прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконной добыче краба. Общую стоимость браконьерского улова оценили более чем в 2,3 млн рублей.

Трем жителям Углегорского района инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов, совершенный с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительном сговору, с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областной прокуратуры, в марте один из злоумышленников предоставил двум другим лодку с мотором, а также дал им указания по незаконной добыче краба и его дальнейшей транспортировке. В результате браконьеры поймали 117 камчатских крабов, 61 синего краба и 17 волосатых четырехугольных крабов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли весь улов в живом виде и выпустили обратно в море.

После вручения копии обвинительного акта уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Углегорский городской суд.

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