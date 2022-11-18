Ученые закрыли полевой сезон на озерах Западной Сибири

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО завершили научно-исследовательский сезон на озерах региона. В осенний этап работ вошли пять модельных водоемов.

Общая площадь исследуемой акватории превысила 220 кв. км. Работы охватили озера Лахсентур, Большой Магат, Андреевское, Большое Калмакское и Яровское, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Ученые провели контрольный лов и биологический анализ рыб, взяли гидрохимические и гидробиологические пробы. Образцы доставили в институт для дальнейших токсикологических и ихтиопатологических исследований.

Полученные данные используют для оценки состояния запасов озерной ихтиофауны, а также при составлении прогноза рекомендованного вылова.

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