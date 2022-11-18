Озера Новгородской области предоставляют под промысел

В Новгородской области объявлен конкурс на семь озерных участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 12 января — дня вскрытия конвертов с предложениями

Торги организует областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки площадью от 8 до 153 га расположены на озерах в Демянском, Мошенском, Парфинском и Хвойнинском районах.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов — от 25 до 700 рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели вылова и производства продукции, а также средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение последних четырех лет.

Акватории предоставляются на пять лет.

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