Минсельхоз представил меры регулирования по сельди

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа об ограничении промысла сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2023 г. Предложенная мера касается района к западу от 179° в.д.

Проект приказа Минсельхоза размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Предлагается закрыть «с 1 января по 31 декабря 2023 г. промышленное рыболовство сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне к западу от 179° в.д.», — говорится в размещенной редакции.

Отметим, что меры по сохранению олюторской сельди через ограничения в Западно-Беринговоморской зоне рассматривались 17 ноября на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. При этом было отмечено, что регулирование коснется именно специализированного промысла.

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