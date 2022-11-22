Осеннюю кету в бассейне Амура помогли посчитать беспилотники

В этом году сотрудники Хабаровского филиала ВНИРО вновь обследовали нерестилища тихоокеанских лососей в бассейне Амура с помощью аэрофотосъемки беспилотными летательными аппаратами.

При обследовании нерестилищ осенней кеты в 2022 г. специалисты организовали беспилотную аэрофотосъемку модельных (то есть типичных, адекватно представляющих соответствующие водотоки) участков основных лососевых притоков Амура: Амгуни, Анюя, Уссури и Тунгуски.

На каждом модельном нерестилище была выполнена серия полетов БПЛА, сопровождавшихся аэрофотосъемкой. Затем создавались высокоточные ортофотопланы. Кроме того, специалисты готовили и добавляли в ГИС цифровые модели микрорельефа дна водотока, позволяющие четко визуализировать и подсчитывать нерестовые бугры.

«На основе полученных данных можно сделать выводы, что в 2022 году плотность заполнения нерестилищ осенней кеты в два раза превышает показатели 2021 года», — сообщили Fishnews в ХабаровскНИРО.

Методики беспилотного учета лососей, выработанные в отраслевом институте, значительно расширяют подходы к исследованию биологии и экологии этих рыб, отметили в филиале.

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