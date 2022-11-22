Россия и Эстония обсудили промысел на Чудско-Псковском озере

Завершилась 48-я сессия российско-эстонской межправительственной комиссии по рыболовству в Чудском, Теплом и Псковском озерах. Стороны рассмотрели меры регулирования промысла и охраны запасов.

Делегацию РФ возглавлял начальник управления организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, стороны рассмотрели вопросы состояния запасов, установления общих допустимых уловов основных промысловых видов рыб и распределения этих объемов на национальные квоты на 2023 г.

Также на сессии согласовали меры регулирования промысла и совершенствование контрольно-надзорной деятельности. По итогам переговоров подписан протокол.

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