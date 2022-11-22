Склад нелегальной рыбы накрыли в Астрахани

Сотрудники астраханской полиции в рамках операции «Путина» изъяли почти 9 тонн немаркированной рыбы без документов. По данным следствия, собственник продукции — предпринимательница из Московской области.

Товар хранился в холодильных камерах арендованного рыбного цеха в Ленском районе Астрахани. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального УМВД, свежемороженую рыбу крупночастиковых видов женщина приобретала для дальнейшей сортировки и реализации. Личности других участников противоправной деятельности устанавливаются следствием.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированной продукции).

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