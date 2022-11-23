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Пловцы в мутных водах Янцзы. Фото Vmenkov («Википедия»), CC BY-SA 3.0

В Китае восстанавливают популяцию рыбы-ножа

Китайские ученые фиксируют постепенное восстановление популяции рыбы-нож в реке Янцзы. Этот региональный деликатес сильно пострадал он многолетнего перелова и деградации среды обитания, отмечают СМИ.

После стремительного сокращения популяции в 2019 г. китайское правительство запретило промысел рыбы-нож, пишет информагенство «Синьхуа». В 2021 г. был и вовсе введен десятилетний запрет на рыбную ловлю в основных водах Янцзы. Исследователи отмечают действенность этих мер, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам научного сотрудника центра исследования пресноводного рыболовства Китайской академии рыболовства (Freshwater Fisheries Research Center of the Chinese Academy of Fishery Sciences) Ян Цзянь, данные мониторинга с различных участков Янцзы и морской акватории, примыкающей к эстуарию реки, свидетельствуют о восстановлении популяции рыбы-ножа. Позитивные показатели фиксируются с 2019 г., когда были приняты меры по защите этой рыбы.

С 2014 г. Ян Цзянь и его коллеги ведут мониторинг части реки Янцзы, примыкающей к озеру Поян, куда рыба-нож приходит на нерест. Ученый рассказал, что за период с 2019 до 2021 гг. среднее число пойманных особей оказалось в 67 раз больше, чем с 2014 по 2018 гг.

Ян Цзянь добавил, что за период наблюдения выросло и число мест, где обитает эта рыба. В последнее время ее присутствие наука фиксировала в озере Донтин и реке Ганьцзян — там рыба-нож не появлялась в течение десятилетия.

Другой научный сотрудник центра исследований Лю Кай, возглавляющий мониторинговую группу в эстуарии Янцзы, обратил внимание, что ежедневное среднее количество пойманной рыбы и ее вес в 2021 г. оказались в 2,09 и 2,48 раза больше, чем в 2019 и 2020 гг. соответственно.

Средняя длина и вес особей, собранных в 2021 г., составили 27,2 см и 91,4 г соответственно. Это на 4,41% и 37,55% больше, чем за период с 2019 по 2020 гг.

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