Перечень поставщиков рыбы во Вьетнам вновь пополнился

Ответственное ведомство Вьетнама утвердило ещё три российских предприятия для поставок рыбы и морепродуктов в страну.

Добро на поставки дал Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Таким образом, правом поставок рыбы и морепродуктов на вьетнамский рынок обладает 117 российских предприятий.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews