Перечень поставщиков рыбы во Вьетнам вновь пополнился
Ответственное ведомство Вьетнама утвердило ещё три российских предприятия для поставок рыбы и морепродуктов в страну.
Добро на поставки дал Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH), сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
Таким образом, правом поставок рыбы и морепродуктов на вьетнамский рынок обладает 117 российских предприятий.
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