Калининградские консервы пришлись по вкусу зарубежным потребителям

В Калининградской области группа компаний «За Родину» собирается до конца года отправить на экспорт 15 млн банок рыбных консервов на сумму свыше 800 млн рублей. Помимо традиционных рынков — стран ЕАЭС — планируются поставки в Азию.

ГК «За Родину» занимается добычей рыбы, выпуском консервов и пресервов, копчением, вялением и заморозкой рыбы. Флот группы компаний ведет промысел в Балтийском и Каспийском морях, Калининградском и Финском заливах. Ключевые рынки сбыта — Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Грузия, Беларусь, рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт»).

«Нашу продукцию знают и любят не только в России, но и за рубежом. Мы планируем наращивать экспансию на внешние рынки с нашими новыми рыбными паштетами и риетами. Уверен, что их по достоинству оценят потребители не только на традиционных для нас рынках, но и жители Азии», — цитирует председателя совета директоров группы компаний Сергея Лютаревича пресс-служба «Агроэкспорта».

По его словам, в этом году в связи с санкционными ограничениями «За Родину» столкнулась с трудностями в доставке вспомогательных материалов и тары. «На основном производстве это никак не отразилось, а вот стоимость тары стала чуть дороже, ее приходится доставлять паромом, — уточнил Сергей Лютаревич. — Кроме того, усложнилась логистика экспортируемой продукции».

В октябре 2021 г. группа компаний реализовала инвестиционный проект — построила рыбоконсервный завод со складом готовой продукции. Предприятие может производить более 50 наименований рыбных консервов высшего качества. Также «За Родину» выпускает свыше 60 видов пресервной, вяленой и копченой продукции из местного сырья.

В прошлом году группа компаний выпустила свыше 70 млн банок рыбных консервов (+ 9,5 миллиона к показателю 2020 г.). По итогам текущего года ГК «За Родину» планирует нарастить производство более чем на 30%, до 93,5 млн банок.

По данным Федеральной таможенной службы, за первое полугодие Россия экспортировала 15,4 тыс. тонн продуктов из рыбы на сумму 37,2 млн долларов. Основными покупателями этих товаров стали Беларусь (5,2 тыс. тонн на 9,5 млн долларов), Казахстан (3 тыс. тонн на 9,1 млн долларов), Азербайджан (1,7 тыс. тонн на 4,3 млн долларов).

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