Работу спасательного флота на Дальнем Востоке будет курировать Сергей Пухов

Временно исполняющим обязанности начальника Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ назначен Сергей Пухов.

Сергей Пухов — выпускник Петропавловск-Камчатского мореходного училища. В его трудовой биографии имеется как работа главным механиком на судах ЗАО «АКРОС», так и работа в структурах портнадзора и в Росрыболовстве, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Дальневосточный ЭО АСР обеспечивает безопасность работы рыбацкого флота в районах промысла при осуществлении добычи водных биоресурсов, включая предупреждение аварийных ситуаций в районах промысла и ликвидацию их последствий.

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