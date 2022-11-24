Новосибирская область наращивает вылов

Предприятия Новосибирской области с января по октябрь освоили 9,5 тыс. тонн рыбы, на 1 тыс. тонн превысив уровень прошлого года. Возрастают и объемы зарыбления: выпущено более 64 млн штук посадочного материала (+4,3 млн особей).

Цифры привел заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. Значительная часть улова, по его словам, получена на озере Чаны. Основными промысловыми видами рыб, добываемыми в области, традиционно являются сазан, карась и окунь, а главными объектами зарыбления — пелядь (выпущено 61,7 млн штук) и сазан (1,4 млн особей).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, в этом году на развитие товарной аквакультуры и промышленного рыболовства из средств областного бюджета выделено 20 млн рублей. Субсидии предоставляются на возмещение 50% стоимости посадочного материала и 50% стоимости технических средств и оборудования.

«С 2023 года в регионе начнет действовать еще одна мера поддержки рыбоводов: возмещение части стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы», — отметил Евгений Лещенко.

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