Браконьера из Полесска оставили без сетей

В Калининградской области у жителя Полесска по решению суда конфисковали 32 лесковые сети. Мужчина использовал эти запрещенные орудия добычи для рыбалки с катера в Куршском заливе.

Суд признал фигуранта виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства), и постановил конфисковать орудия добычи. Это лесковые сети с размером ячейки 60-70 мм, высотой 4 м и длиной 70 м, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УФССП.

В рамках исполнительного производства судебные приставы изъяли сети и передали их в теруправление Росимущества.

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