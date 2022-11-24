Рыбаки Коми успешно закрыли лососевую путину

Рыбопромышленники Республики Коми в этом году освоили рекордное количество атлантического лосося — около 2,5 тонны. В Северо-Западном теруправлении Росрыболовства отмечают: такие результаты показывают эффективность работы рыбоохраны.

Объем рекомендованного вылова семги освоен на 92,5%, сообщили Fishnews в территориальном управлении. По его данным, в прошлом году было добыто всего 0,2 тонны (5,5%) из рекомендованных 3,5 тонны.

«В сравнении с 2021 годом в Республике Коми наблюдается значительный скачок освоения выделенных объемов по атлантическому лососю. Большую роль сыграли рыбоохранные мероприятия. Грамотная расстановка дополнительных круглосуточных стационарно-передвижных постов рыбоохраны позволили пользователям достичь рекордных объемов добычи. Инспекторами рыбоохраны был осуществлен надлежащий контроль в районе промысла: ведение пользователями промысловых журналов с внесением данных о добыче, предотвращение браконьерского лова на нерестовых участках», — подчеркнул руководитель теруправления Александр Христенко.

Он добавил, что в 2021 г. промышленная добыча лосося в регионе велась на 13 участках, а в 2022 г. — на 12.

В течение месяца на промысле находился сотрудник Северного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Он проводил мониторинг реального состояния добываемых лососевых и сиговых.

По словам рыбаков, в этом году на Печоре был хорошо организован режим пропуска семги на нерест. Ожидается, что это позитивно скажется на восстановлении запасов атлантического лосося.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews