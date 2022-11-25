Новости
Северная путассу. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Ирландские рыбаки не хотят делиться путассу с Норвегией

Представители ирландских рыбаков обеспокоены возможностью допуска в воды республики норвежцев для промысла северной путассу. Соответствующий запрос королевство подало напрямую в Брюссель.

«Тот факт, что Норвегия делает запрос в ЕС, а не непосредственно Ирландии, говорит о многом», — цитирует генерального директора Организации ирландских производителей рыбы Аода О'Доннела портал Afloat. По мнению представителя отраслевого объединения, королевство ожидает, что Евросоюз в одностороннем порядке передаст ему доступ к ирландским рыболовным площадкам — притом, что Норвегия не является членом ЕС.

Аод О'Доннел отмечает, что Европейский союз уже пожертвовал интересами Ирландии при сокращении квот после выхода Великобритании из ЕС. На республику пришлось 40% общей стоимости лимитов, переданных Соединенному Королевству. Это намного больше, чем внесла любая из стран ЕС, в том числе государства, имеющие гораздо меньшую по протяженности береговую линию и гораздо более высокие объемы квот, подчеркнул гендиректор Организации ирландских производителей рыбы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, северная путассу является ценным видом. Ирландия стала страной — пионером в области развития заявляет Аод О'Доннел. По его словам, Норвегия хочет более чем вдвое увеличить вылов северной путассу, а также получить возможность ведения промысла еще южнее — в ирландских водах, не предлагая ничего взамен. Представитель организации уверен, что королевству, даже не являющемуся членом ЕС, следует отказать.

Генеральный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы Брендан Бирн обращает внимание: Норвегия также настаивает на том, чтобы ЕС увеличил квоту на 158% — до 80 тыс. тонн. Предполагается, что большая часть из них будет добываться в водах Ирландии.

Оба отраслевых объединения призывают ирландское правительство воспрепятствовать «возмутительному» шагу норвежцев.

Осло в свою очередь отверг прозвучавшие со стороны ирландских рыбаков обвинения. По словам министра торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Видара Ульриксена, его страна действительно заинтересована в добыче северной путассу в ирландских водах — в обмен на доступ к собственным рыбным ресурсам.

Видар Ульриксен рассказал, что королевство обязали ежегодно выделять Евросоюзу 4,14% своего общего допустимого улова северо-восточной арктической трески. Соответственно, ЕС необходимо будет предоставить Норвегии компенсацию в виде сопоставимых квот, отмечает чиновник. Традиционно в качестве такой компенсации выступала именно северная путассу, однако вопрос обмена лимитами должен решаться в Брюсселе, заявил министр.

Он заметил, что возмущение ирландских рыбаков может быть связано с тем, что выделяемая от Норвегии квота предназначена для других стран ЕС. Однако это вопрос внутренней политики Евросоюза и королевства никак не касается, подчеркнул Видар Ульриксен в комментарии порталу SeafoodSource.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: норвегияправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Стране нужна госпрограмма по насыщению рынка рыбой

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

Министр по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Лососевая путина показала неплохие результаты

Генеральный директор ПАО «Дальрыба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Генеральный директор ПАО «Дальрыба»

Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ

Пришло время прислушаться к мнению рыбаков

Заместитель директора УК «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора УК «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Суда — это основа всей отрасли

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера (СРПС) Константин ДРЕВЕТНЯК

Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера

Константин ДРЕВЕТНЯК

Реформа по инвестквотам будет иметь негативные последствия

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Все материалы

Крупным планом

Суши из лосося и морепродуктов на прилавке в Норвегии

Развитие культуры потребления рыбы и морепродуктов — зарубежный опыт

Проект федерального закона, меняющий принципы распределения квот на промысел водных биоресурсов, — в центре внимания

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов: навигатор

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.