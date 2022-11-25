Ирландские рыбаки не хотят делиться путассу с Норвегией

Представители ирландских рыбаков обеспокоены возможностью допуска в воды республики норвежцев для промысла северной путассу. Соответствующий запрос королевство подало напрямую в Брюссель.

«Тот факт, что Норвегия делает запрос в ЕС, а не непосредственно Ирландии, говорит о многом», — цитирует генерального директора Организации ирландских производителей рыбы Аода О'Доннела портал Afloat. По мнению представителя отраслевого объединения, королевство ожидает, что Евросоюз в одностороннем порядке передаст ему доступ к ирландским рыболовным площадкам — притом, что Норвегия не является членом ЕС.

Аод О'Доннел отмечает, что Европейский союз уже пожертвовал интересами Ирландии при сокращении квот после выхода Великобритании из ЕС. На республику пришлось 40% общей стоимости лимитов, переданных Соединенному Королевству. Это намного больше, чем внесла любая из стран ЕС, в том числе государства, имеющие гораздо меньшую по протяженности береговую линию и гораздо более высокие объемы квот, подчеркнул гендиректор Организации ирландских производителей рыбы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, северная путассу является ценным видом. Ирландия стала страной — пионером в области развития заявляет Аод О'Доннел. По его словам, Норвегия хочет более чем вдвое увеличить вылов северной путассу, а также получить возможность ведения промысла еще южнее — в ирландских водах, не предлагая ничего взамен. Представитель организации уверен, что королевству, даже не являющемуся членом ЕС, следует отказать.

Генеральный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы Брендан Бирн обращает внимание: Норвегия также настаивает на том, чтобы ЕС увеличил квоту на 158% — до 80 тыс. тонн. Предполагается, что большая часть из них будет добываться в водах Ирландии.

Оба отраслевых объединения призывают ирландское правительство воспрепятствовать «возмутительному» шагу норвежцев.

Осло в свою очередь отверг прозвучавшие со стороны ирландских рыбаков обвинения. По словам министра торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Видара Ульриксена, его страна действительно заинтересована в добыче северной путассу в ирландских водах — в обмен на доступ к собственным рыбным ресурсам.

Видар Ульриксен рассказал, что королевство обязали ежегодно выделять Евросоюзу 4,14% своего общего допустимого улова северо-восточной арктической трески. Соответственно, ЕС необходимо будет предоставить Норвегии компенсацию в виде сопоставимых квот, отмечает чиновник. Традиционно в качестве такой компенсации выступала именно северная путассу, однако вопрос обмена лимитами должен решаться в Брюсселе, заявил министр.

Он заметил, что возмущение ирландских рыбаков может быть связано с тем, что выделяемая от Норвегии квота предназначена для других стран ЕС. Однако это вопрос внутренней политики Евросоюза и королевства никак не касается, подчеркнул Видар Ульриксен в комментарии порталу SeafoodSource.

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