Волжские акватории предлагают для промышленного лова

В Волгоградской области на конкурс выставили девять участков под промышленное рыболовство на Волге и ее притоках. Заявки принимаются до 27 декабря — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует областной комитет сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, площадь участков — от 528 до 4526 га.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за рыболовный участок. Стартовые цены лотов составляют от 80 тыс. до 690 тыс. рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели вылова и производства продукции, а также средняя численность работников, трудящихся у заявителя в течение последних четырех лет.

Участки предоставляются на 15 лет.

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