На Рыбинском водохранилище растут объемы добычи

В Вологодской области предприятия, ведущие промысел на Рыбинском водохранилище, показывают рост вылова по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионе надеются на увеличение квот.

На рыбохозяйственном совете подвели итоги промысла в Череповецком и Устюженском районах (они охватывают часть Рыбинского водохранилища, расположенную в границах Вологодской области). Промышленный вылов рыбы здесь ведут три предприятия на 14 участках непосредственно на водохранилище и на двух участках на реке Мологе, впадающей в него, сообщили Fishnews в пресс-службе областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

По данным департамента, за 10 месяцев на Рыбинском водохранилище в границах Вологодской области выловлено 218 тонн рыбы. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Увеличение уловов отмечено у всех рыбодобывающих предприятий. На реке Мологе уловы увеличились вдвое и достигли 45,5 тонны.

«Представитель ВНИИПРХ отметил, что рыбные запасы находятся на высоком уровне, и это позволяет увеличить объемы выделяемых квот вылова», — обратили внимание в пресс-службе.

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