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Шторм в Охотском море. Фото предоставлено «Океанрыбфлотом»

Минтайщикам прогнозируют больше штормов и льда в Охотоморье

Прогноз на промысел минтая в Охотском море в 2023 г. подготовили специалисты филиалов ВНИРО на Дальнем Востоке. Материал включает оценку состояния запасов, возможных погодных и океанологических условий, ожидаемый сценарий развития промысла.

Количество штормовых дней ожидается несколько больше, чем в нынешнем году, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО). По данным специалистов, под воздействием циклонов будет находиться Камчатско-Курильская и южная часть Западно-Камчатской подзоны, что определит формирование ледовой обстановки. Пространственное нарастание ледяного покрова в западной части Охотского моря должно происходить по типу, близкому к сезону 2022 г. Темпы начального становления ледяного покрытия ожидаются выше, чем в последнее десятилетие.

Для каждой промысловой подзоны в прогнозе даны ожидаемые районы формирования промысловых скоплений минтая и предполагаемый размерный состав уловов. В «камчатских» подзонах формирование скоплений преднерестового минтая повышенной плотности ожидается в середине января-февраля и в течение марта, а в Северо-Охотоморской подзоне — с начала марта и до окончания путины.

В преднерестовый период (сезон «А») предлагается к освоению до 80-85% общего допустимого улова, а в нагульный период (сезон «Б») — 15-20% ОДУ. Часть этих объемов будет зарезервирована для прилова минтая при промысле других видов. Прогноз будет доступен пользователям в ближайшее время, обещали в ТИНРО.

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