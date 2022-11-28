Молодь сазана впервые выпустили во Владимирской области

Во Владимирской области состоялось первое зарыбление молодью сазана. Новым домом примерно для 250 тыс. экземпляров стала река Клязьма — левый приток Оки.

Рыбопосадочный материал вырастили в Нижегородской области. Выпуск контролировали инспекторы Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии в этом году впервые разработал рекомендации по предельно допустимому объему выпуска молоди сазана в Клязьму в границах области. Ученые предлагают ежегодно отправлять в реку 938 тыс. экземпляров.

В теруправлении обратили внимание на условия, негативно влияющие на размножение сазана в Клязьме: это низкий уровень воды (сокращающий площадь нерестилищ), антропогенная нагрузка. Вместе с тем, согласно научным данным, кормовой базы в реке значительное количество.

Ожидается, что результатом проделанной работы в ближайшие годы станет увеличение запасов сазана в Клязьме.

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