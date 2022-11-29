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Инновационную упаковку опробовали на рыбном и мясном сырье. Фото пресс-службы ДВФУ

О свежести рыбы расскажет «умная» упаковка

Ученые Дальневосточного федерального университета создали пищевую упаковку, позволяющую контролировать качество рыбных и мясных продуктов в режиме реального времени. Если товар портится, пленка меняет цвет.

Разработкой занимается Передовая инженерная школа ДВФУ при участии студентов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, съедобная упаковка не только защищает поверхность товара от вредных воздействий, но и продлевает его срок годности. Исследование опубликовано в научном журнале Food Processing: Techniques and Technology. Отмечено, что «умная» пленка незначительно дороже биоразлагаемой упаковки и при этом имеет больше плюсов по сравнению с аналогами.

Смарт-упаковка представляет собой ярко-красного цвета пленку толщиной 0,2 мм, достаточно эластичную и стойкую к деформациям. В составе полисахариды и антоцианы, выступающие в качестве индикаторов изменения активной кислотности среды.

Специалисты провели тест-анализ на рыбном сырье различной степени свежести. Быстрое изменение цвета пленки с красного на синий свидетельствовало о порче продукта. Цвет пленки с завернутой в нее свежей рыбой оставался неизменным.

Также ученые провели исследования использования смарт-упаковки для пролонгирования сроков годности мучных кондитерских изделий. Удалось увеличить срок хранения бисквита на сутки — до 96 часов, при этом продукт сохранил хорошие органолептические показатели.

«Упаковка на основе полисахаридов с добавлением антоцианов может употребляться в пищу вместе с продуктом, так как компоненты пленки безвредны для организма человека и содержат биологически активные соединения», — обратили внимание в пресс-службе. В институте подчеркивают, что эта пленка может заменить современные трудноразлагаемые упаковочные материалы.

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