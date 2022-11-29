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Уловы дальневосточных рыбаков на промысле сардины-иваси превысили 268 тыс. тонн — на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Иваси стремится к новым рекордам

Уловы дальневосточных рыбаков на промысле сардины-иваси превысили 268 тыс. тонн — на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Вылов скумбрии остается невысоким и почти вдвое уступает прошлогодним показателям.

По информации Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, нарастающий вылов сардины-иваси на 27 ноября составил более 268 тыс. тонн. Это почти на 26 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату 2021 г. Вылов скумбрии, напротив, заметно уступает показателям предыдущей путины — менее 34,8 тыс. тонн против 63 тыс. тонн год назад.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на оперативную информацию ТИНРО, за минувшую неделю количество российских судов, занятых на промысле сардины-иваси и скумбрии, сократилось на треть — до 13 единиц флота. Большинство оснащено пелагическими тралами, но три судна ведут лов кошельковыми неводами.

Флот работает в Южно-Курильском проливе на перепаде температуры поверхности океана 8–10°С. В скоплениях рыб на 80–95% доминирует сардина-иваси. Уловы остаются высокими, суточный вылов у отдельных судов может достигать 600 тонн, средний вылов на судосутки — свыше 220 тонн, добыча за неделю составила более 18,8 тыс. тонн. Иваси попадается преимущественно с высоким содержанием жира.

Уловы скумбрии остаются невысокими — за неделю добыто чуть более 0,5 тыс. тонн. У отдельных судов суточный вылов достигал 60 тонн, но в среднем составлял всего 7 тонн.

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