Бизнес на нелегальных снастях закрыли в Приволжье

В Самаре полицейские совместно с рыбинспекторами пресекли незаконную продажу лесковых сетей, раколовок и других снастей. Общая стоимость изъятых орудий добычи превысила 68 млн рублей.

В одном из рыболовных магазинов города иностранный гражданин без регистрации в качестве предпринимателя и без соответствующих разрешающих документов с мая торговал снастями, рассказали Fishnews в пресс-службе окружного управления на транспорте МВД России.

По данным правоохранителей, оптовые поставки товара осуществлялись и в ближайшие регионы. В двух арендованных складских помещениях хранились партии для дальнейшей реализации.

Всего из незаконного оборота изъято более 100 тыс. синтетических сетей, свыше 10 тыс. раколовок, около 500 оснащенных и неоснащенных снастей «косынка». Также в руки полицейских попало более 1,5 тыс. коробок с различными рыболовными товарами без сопроводительной документации.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление).

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