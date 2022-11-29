Омулевый браконьер не убежал от суда

В Республике Бурятия транспортный прокурор направил в суд уголовное дело о нелегальном вылове байкальского омуля. По версии следствия, фигурант добыл 23 экземпляра «краснокнижной» рыбы, причинив ущерб более чем на 167 тыс. рублей.

Жителю Северобайкальска инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства, на миграционных путях к местам нереста).

По версии дознания, 20 сентября обвиняемый рыбачил на Байкале в нерестовый период с использованием запрещенных орудий лова (спиннингового удилища с шестью крючками) и моторной лодки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, при появлении полицейских и рыбинспекторов браконьер попытался скрыться на своей лодке и выбросил за борт ящик с уловом. Однако происходящее было зафиксировано на видеорегистратор и в итоге мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Представитель Росрыболовства предъявил обвиняемому иск о взыскании с него размера причиненного ущерба.

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