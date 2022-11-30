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В Приморье выпускники первого потока «Школы фермера» Россельхозбанка получили сертификаты на гранты. Фото пресс-службы РСХБ

Россельхозбанк выдал гранты начинающим фермерам

В Приморье выпускники первого потока «Школы фермера» Россельхозбанка получили сертификаты на гранты. Четверо победителей смогут направить средства на развитие собственного бизнеса.

Торжественная церемония прошла в Приморской государственной сельскохозяйственной академии. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхозбанка, гранты выиграли проекты Натальи Родионовой, Романа Можаровского и совместная работа Полины Абритановой и Екатерины Голубкиной. Эти студенты успешно окончили образовательный проект и по итогам конкурсной комиссии набрали наибольшее количество баллов за представленные бизнес-планы.

Сертификаты победителям вручили директор Приморского филиала Россельхозбанка Алексей Степуро и ректор академии Андрей Комин. «В этом году «Школу фермера» завершили 44 слушателя. Наиболее активные из них, представившие интересные бизнес-планы, сегодня получили гранты на развитие сельскохозяйственного бизнеса. Уверен, что в скором времени наши грантополучатели продемонстрируют высокие результаты эффективности их фермерского дела», — прокомментировал Алексей Степуро.

В планах Полины Абритановой и Екатерины Голубкиной потратить грант на приобретение мультимедийного оборудования для уже действующей фермы. Наталья Родионова хочет использовать средства на развитие молочной фермы, а Роман Можаровский — на создание комплекса апитерапевтических домиков в рамках тематической базы отдыха и прилегающей к ней пасеки.

«Отрадно, что именно Россельхозбанк выступил инициатором этого проекта. По сути, банк становится не просто финансово-кредитной организацией, а настоящей экосистемой для сельхозпроизводителя. Уверен, что взаимодействие банка и учеников ШФ продолжится и дальше, в новых проектах, в новых делах», — подчеркнул спикер проекта, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края, Рамиль Еникеев.

«Развитие фермерства сегодня одно из приоритетных направлений не только в Приморском крае, но и в целом по стране. Наша задача — помочь начинающим и действующим аграриям в реализации их проектов. Наверное, одним из самых важных моментов в этом вопросе играет обучение и повышение квалификации. Проект «Школа фермера» как раз на это и направлен. Здесь фермеры получают реальные знания и перенимают практический опыт других успешных предпринимателей, затрагивая все необходимые аспекты для ведения успешного сельскохозяйственного бизнеса», — рассказал еще один спикер, руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Приморского края Виктор Понамарев.

Следующий поток «Школы фермера» стартует в 2023 г. Не исключено, что одним из направлений программы станет рыбоводческая или рыбоперерабатывающая специальность, отметили в Россельхозбанке.

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  • В Приморье выпускники первого потока «Школы фермера» Россельхозбанка получили сертификаты на гранты. Фото пресс-службы РСХБ
  • Сертификаты победителям вручили директор Приморского филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО и ректор Приморской государственной сельскохозяйственной академии Андрей КОМИН. Фото пресс-службы РСХБ
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