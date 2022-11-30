Регулирование промысла на Азово-Черноморском бассейне ждут изменения

Утверждены поправки в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна. Изменения касаются, в частности, учета уловов и приловов, времени уборки сетей, передвижения через запретные для добычи районы, запрещенных и разрешенных орудий лова.

Поправки утверждены приказом министерства от 22 июля 2022 г. № 464 (документ был зарегистрирован в Минюсте только 29 ноября). Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения затрагиваюет периоды и места добычи некоторых видов. Например, бычков, хамсы, тюльки, атерины, пекарины, кефалей, пеленгаса, ставриды, черноморских креветок, саргана, артемии и ее цист, камбалы-калкан.

В список запретных для вылова видов вносится рыбец в Азовском море (за исключением Таганрогского залива и реки Дон), азово-черноморская шемая, судак, берш, чехонь, белый амур и толстолобики в азовских лиманах.

Изменения вступят в силу 10 декабря. Исключение — пункт, регламентирующий минимальный размер ячеи ставных и обкидных одностенных сетей для промысла кефалей, азово-черноморских сельдей, акулы-катрана, скатов, камбалы-глоссы и саргана, эта поправка вступит с марта. Документ будет действовать до 1 марта 2026 г.

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