Российский краб пополнил список для поставок в Саудовскую Аравию

Доступ на внутренний рынок Саудовской Аравии получили еще два российских предприятия по производству краба. Работа по расширению списка экспортеров будет продолжена, заявили в Россельхознадзоре.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило перечень российских компаний-поставщиков. Право доступа на внутренний рынок предоставлено двум предприятиям по производству краба.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, сейчас в перечни предприятий, имеющих право на поставку переработанной рыбной продукции в королевство, входят 12 российских организаций и судов.

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