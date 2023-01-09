Организаторам любительской рыбалки предлагают участки на Сахалине и Курилах

В Сахалинской области объявлен конкурс на пять участков для организации любительского рыболовства, в том числе добычи анадромных объектов. Заявки принимаются до 9 февраля — дня вскрытия конвертов.

Торги организует Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, рыболовные участки расположены в районах устьев рек на территории Томаринского, Углегорского, Смирныховского и Северо-Курильского городских округов. Площадь предлагаемых акваторий — от 0,6 до 225 га. РЛУ предоставляются на 20 лет.

Критерии оценки и сопоставления заявок различаются для участников конкурса, имеющих опыт организации любительской рыбалки и без него. Для первых будут учитываться количество выданных гражданам лицензий, стоимость объектов инфраструктуры для любительского рыболовства, средняя численность работников. Для претендентов без опыта критериями станут предложенная плата, проект инфраструктуры и средняя численность сотрудников, которые будут работать на конкурсном участке.

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