Новости
Килечный промысел на Каспии. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Дагестану составили план развития рыбной отрасли

Правительство Республики Дагестан одобрило концепцию развития рыбного хозяйства региона на период до 2030 г. В числе приоритетов — сохранение редких и малочисленных гидробионтов, стимулирование рыбопереработки и аквакультуры, эффективное управление запасами, контроль качества продукции.

В документе описаны современное состояние рыбной промышленности республики, цели и задачи, а также мероприятия, запланированные для поддержки отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что килька остается одним из самых востребованных продуктов Дагестана. В 2022 г. в связи с восстановлением ее популяции на Каспии в республике вдвое увеличили квоты на вылов. Согласно концепции, запасы кильки в Каспийском море составляют 450-500 тыс. тонн, рекомендуемый объем вылова — 100 тыс. тонн. Необходима модернизация промыслового флота и соответствующие меры поддержки, указано в документе.

Рыбохозяйственной деятельностью в регионе занимаются 100 предприятий, 60 из которых имеют квоты на вылов. Добыча рыбы в Дагестане в 2021 г. выросла более чем на 40% по отношению к показателю 2020 г. Всего за позапрошлый год выловлено более 38 тыс. тонн, основная часть общего объема приходится на кильку (свыше 30 тыс. тонн).

В регионе выявлено несколько проблем, препятствующих эффективному развитию рыбохозяйственного комплекса. Так, особое внимание планируется уделить экологии и развитию нормативно-правовой базы.

Отдельно отмечена нехватка оборудования, отвечающего современным требованиям. Указано, что около 90% промыслового флота составляют малоэффективные, физически изношенные и морально устаревшие суда, построенные по проектам 60-80-х гг., с максимально высокими показателями энергоемкости.

Предусмотрен комплекс мероприятий для решения проблемных вопросов. Например, планируется поддерживать научные исследования и разработки в области рыбного хозяйства, способствовать модернизации предприятий, развитию искусственного воспроизводства водных биоресурсов, а также совершенствованию нормативно-правовой базы.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе такие меры обеспечат устойчивое социально-экономическое развитие рыбной отрасли Дагестана.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Все материалы

Интервью

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Мы пошли по пути развития сервиса для рыбаков

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Лев БОЧАРОВ

Отраслевая наука должна работать на перспективу

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Россия должна сохранить сильную позицию на рынке минтая

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

Директор отдела логистики компании «Нерей»

Максим РУДОЙ

Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Все материалы

Крупным планом

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.