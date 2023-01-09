Дагестану составили план развития рыбной отрасли

Правительство Республики Дагестан одобрило концепцию развития рыбного хозяйства региона на период до 2030 г. В числе приоритетов — сохранение редких и малочисленных гидробионтов, стимулирование рыбопереработки и аквакультуры, эффективное управление запасами, контроль качества продукции.

В документе описаны современное состояние рыбной промышленности республики, цели и задачи, а также мероприятия, запланированные для поддержки отрасли, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что килька остается одним из самых востребованных продуктов Дагестана. В 2022 г. в связи с восстановлением ее популяции на Каспии в республике вдвое увеличили квоты на вылов. Согласно концепции, запасы кильки в Каспийском море составляют 450-500 тыс. тонн, рекомендуемый объем вылова — 100 тыс. тонн. Необходима модернизация промыслового флота и соответствующие меры поддержки, указано в документе.

Рыбохозяйственной деятельностью в регионе занимаются 100 предприятий, 60 из которых имеют квоты на вылов. Добыча рыбы в Дагестане в 2021 г. выросла более чем на 40% по отношению к показателю 2020 г. Всего за позапрошлый год выловлено более 38 тыс. тонн, основная часть общего объема приходится на кильку (свыше 30 тыс. тонн).

В регионе выявлено несколько проблем, препятствующих эффективному развитию рыбохозяйственного комплекса. Так, особое внимание планируется уделить экологии и развитию нормативно-правовой базы.

Отдельно отмечена нехватка оборудования, отвечающего современным требованиям. Указано, что около 90% промыслового флота составляют малоэффективные, физически изношенные и морально устаревшие суда, построенные по проектам 60-80-х гг., с максимально высокими показателями энергоемкости.

Предусмотрен комплекс мероприятий для решения проблемных вопросов. Например, планируется поддерживать научные исследования и разработки в области рыбного хозяйства, способствовать модернизации предприятий, развитию искусственного воспроизводства водных биоресурсов, а также совершенствованию нормативно-правовой базы.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе такие меры обеспечат устойчивое социально-экономическое развитие рыбной отрасли Дагестана.

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