Поморье приготовило акватории под промысел лососей

В Архангельской области на конкурс выставили девять участков для промышленной добычи семги, горбуши и других рыб. Заявки принимаются до 22 марта — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организовывает Североморское теруправления Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, три участка располагаются на реке Северная Двина и шесть — в Белом море. Площадь предлагаемых акваторий — от 11 до 987 га. Стартовые цены лотов составляют от 356,9 рубля до 54,7 тыс. рублей.

На речных участках предлагается осваивать атлантического лосося (семгу), горбушу, окуня, язя, щуку, леща, судака. На морских — семгу, горбушу, беломорскую сельдь, треску, полярную камбалу. Также в списках «другие водные биоресурсы, отнесенные к объектам рыболовства в установленном порядке».

Критерии оценки заявок, помимо предложенной платы, — средневзвешенные показатели освоения лимитов претендентами за последние четыре года, показатели среднесуточного объема производства за этот срок, а также средняя численность работников, трудящихся у участника конкурса в течение четырех лет.

Оценка и сопоставление заявок запланированы на 27 апреля. С победителями заключат договоры на 20 лет.

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