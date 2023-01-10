Рыбопромышленникам предлагают участки в Якутии

В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены пять участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 7 февраля — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, площадь акваторий составляет от 6,45 до 242,5 га. Начальные цены лотов варьируются от 27 до 776 рублей.

Три рыболовных участка расположены в Мегино-Кангаласском районе на озерах Оттосой, Чамайыкы и Дабасын. Там предлагается добывать карася и гольяна.

Один РЛУ находится в Нижнеколымском районе на реке Алазея. Объекты для вылова — чир, сиг, ряпушка, елец, налим, хариус.

Последний участок образован в Оленекском районе на реке Оленек. Перечень объектов промысла включает сига, хариуса, ленка, тугуна, ельца, налима, щуку, плотву и окуня.

При рассмотрении заявок будут учитываться предложенная плата, а также ряд показателей у претендентов за последние четыре года: освоение лимитов, среднесуточный объем производства рыбной продукции, средняя численность работников. С победителями заключат договоры на 20 лет.

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