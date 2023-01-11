АФК «Система» расширяется в лососевом промысле

АФК «Система» сообщила о покупке через «дочку» компании «Лойд-Фиш», занимающейся добычей лососей на Камчатке. Приобретенный бизнес будет интегрирован в рыбопромышленный холдинг «Восход».

Компанию «Лойд-Фиш», специализирующуюся на добыче и переработке красной рыбы на западном побережье Камчатки, АФК «Система» приобрела через дочернюю УК «Камчатка Проект». По информации корпорации, активы «Лойд-Фиш» включают 9 рыболовных участков, 16 судов и два перерабатывающих завода мощностью 440 тонн в сутки.

Новая компания, как и приобретенные ранее «Кристалл Фиш», «Хангар» и «Заря», будет интегрирована в подконтрольный корпорации рыбопромышленный холдинг «Восход» с собственной добычей и переработкой 30-45 тыс. тонн тихоокеанского лосося в год, сообщили Fishnews в пресс-службе АФК «Система».

«После приобретения «Лойд-Фиш» РПХ «Восход» стал одним из крупнейших холдингов по вылову тихоокеанского лосося в России, что полностью соответствует стратегии АФК «Система» по созданию лидера отрасли с присутствием в ключевых сегментах добычи морских биоресурсов, собственной инфраструктурой и переработкой», — говорится в сообщении корпорации.

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