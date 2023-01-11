Браконьеры ЯНАО получили реальные сроки

В Ямало-Ненецком автономном округе четырем жителям Приуральского района вынесли приговор по делу о нелегальном вылове ценной рыбы. По данным следствия, сумма ущерба составила более 10 млн рублей.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов организованной группой с причинением особо крупного ущерба), сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Следствие установило, что с июня по октябрь 2021 г. злоумышленники занималась незаконной добычей на рыбопромысловом участке «Халетур». В общей сложности браконьеры освоили более 2,7 тыс. экземпляров чира, сига-пыжьяна, муксуна и нельмы.

По данным надзорного ведомства, суд приговорил каждого из виновных к двум годам лишения свободы. Также был удовлетворен иск районного прокурора о возмещении ущерба, причиненного водным биоресурсам.

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