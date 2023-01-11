Организаторов любительской рыбалки приглашают на Мезень и Северную Двину

На конкурс выставлены акватории в Архангельской области для организации любительского рыболовства, в том числе лососевых. В общей сложности разыгрывают 15 участков, заявки принимаются до 1 марта — дня вскрытия конвертов.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, один участок расположен на реке Мезень, остальные — на Северной Двине. Административно они относятся к Мезенскому, Холмогорскому, Виноградовскому, Приморскому районам и Архангельску. Площадь предлагаемых акваторий — от 11,2 до 1224 га. Участки предоставляются на 10 лет.

Критерии оценки и сопоставления заявок различаются для участников конкурса, имеющих опыт организации любительской рыбалки и без него. Для первых будут учитываться количество выданных гражданам лицензий, стоимость объектов инфраструктуры для любительского рыболовства, средняя численность работников. Для претендентов без опыта критериями станут предложенная плата, проект инфраструктуры и средняя численность сотрудников, которые будут работать на конкурсном участке.

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