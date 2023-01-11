Рыбе все больше нравится ездить по железной дороге в контейнерах

Контейнерные перевозки рыбопродукции по сети РЖД за прошедший год выросли на 32,4% к уровню 2021 г. Этому способствовали развитие технологии погрузки контейнеров в полувагоны и организация сдвоенных поездов, отметили в компании.

В 2022 г. во всех видах сообщения перевезено 6 млн 521 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,3% больше, чем за 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе РЖД.

По данным компании, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 4 млн 660 тыс. ДФЭ (перевезено 66,8 млн тонн грузов, +3,4%). В том числе на долю рыбопродукции пришлось 38 тыс. ДФЭ (+32,4%).

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