Вылов не смог преодолеть ориентир в 5 млн тонн

По предварительным данным, вылов российских рыбаков в 2022 г. уступил результатам предыдущего года, не дотянув до символической планки в 5 млн тонн. Снижение отмечается по всем рыбохозяйственным бассейнам, кроме Западного.

Росрыболовство оценило предварительные итоги промысла в 2022 г. Общий вылов водных биоресурсов составил более 4,88 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Уточненные данные ожидаются после первого квартала 2023 г., когда завершится сбор статистики по пресноводным видам.

По данным отраслевой системы мониторинга, предприятия Дальневосточного бассейна освоили 3,49 млн тонн водных биоресурсов. На промысле самого массового вида рыб — минтая — добыто 1,9 млн тонн, что на 182 тыс. тонн больше, чем в 2021 г. Вылов сельди вырос по отношению к предыдущему году на 56,5 тыс. тонн и составил 471 тыс. тонн.

Промысел пелагических объектов рыболовства — скумбрии и сардины-иваси — тоже оказался успешнее, чем годом ранее: рыбаки добыли 281,3 тыс. тонн, нарастив уловы на 7,2 тыс. тонн. Прирост обеспечила иваси, вылов которой превысил 270 тыс. тонн.

После сокращения национальной квоты на вылов ключевых объектов промысла — трески и пикши — рыбаки Северного бассейна суммарно выловили 527,6 тыс. тонн. В Западном бассейне уловы вышли в небольшой плюс, превысив 81 тыс. тонн, благодаря ситуации с промыслом шпрота (42,8 тыс. тонн) и балтийской сельди (26,1 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне годовой объем вылова составил 44,7 тыс. тонн — это почти на треть меньше, чем в 2021 г. Предприятия Волжско-Каспийского бассейна отчитались о добыче 96,2 тыс. тонн рыбы.

Сократился вылов и за пределами российских вод. В зонах иностранных государств российские суда за 2022 г. освоили 359,5 тыс. тонн водных биоресурсов. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто еще 217,4 тыс. тонн.

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