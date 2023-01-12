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Потерявшихся рыбаков вывели по проторенной дороге. Фото пресс-службы МЧС России

Алтайских рыболовов вызволили из снежного плена

В Республике Алтай благополучно завершилась многодневная поисково-спасательная операция. Более трех десятков сотрудников МЧС и добровольцев помогли вернуться домой четверым рыбакам.

Жители Усть-Коксинского района на снегоходах выехали с животноводческой стоянки в сторону урочища Чикала 2 января. Вернуться назад им помешал сильный снегопад, который продолжался пять дней. Связаться с мужчинами было невозможно, рассказали Fishnews в пресс-службе МЧС России. После окончания снегопада, 7 января, местные жители предприняли попытку найти своих товарищей, но из-за высокого и рыхлого снежного покрова проехать в урочище не удалось.

В пресс-службе отметили, что в региональное управление МЧС сообщили о случившемся лишь 8 января. Пришедшие на помощь спасатели вместе с волонтерами два дня прокладывали в снегу путь к возможному месту нахождения потерявшихся. Передвигаться пришлось по глубокому рыхлому снегу высотой полтора метра.

10 января поисковой группе удалось связаться с рыбаками по радиостанции и выяснить, что они живы, здоровы, в медицинской помощи не нуждаются, находятся в охотничьей избушке. Спасателям оставалось проторить дорогу протяженностью 2-3 км. Ближе к вечеру поисковой группе удалось добраться до избушки, в которой находились мужчины. Их вывели по проторенной дороге и доставили домой.

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  • Потерявшихся рыбаков вывели по проторенной дороге. Фото пресс-службы МЧС России
  • Спасательная операция продолжалась несколько дней. Фото пресс-службы МЧС России
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