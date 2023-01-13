Проект приказа по олюторской сельди еще раз переформулировали

Минсельхоз вновь изменил формулировку проекта приказа об ограничении промысла тихоокеанской сельди в 2023 г. в Западно-Беринговоморской зоне. Теперь мера связана с возможным размером уловов.

Проект приказа, размещенный на портале regulation.gov.ru, касается регулирования промысла тихоокеанской сельди в 2023 г.

В новой формулировке предлагается запретить промышленное рыболовство сельди в Западно-Беринговоморской зоне западнее 179 градуса восточной долготы всеми орудиями и способами лова, если при этом обеспечиваются «систематические высшие уловы сельди» независимо от ее процентного отношения к другим видам водных биоресурсов. К систематическим регулятор относит уловы, «полученные в течение календарного года в результате выполнения подряд двух операций по добыче (вылову)», сообщает корреспондент Fishnews.

В предыдущем проекте приказа речь шла о запрете специализированного промысла сельди при осуществлении промышленного рыболовства всеми орудиями и способами добычи.

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