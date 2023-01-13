Сайра продолжает становиться жертвой подмены

Россельхознадзор вновь сообщает о случаях подмены сайры в консервах сардиной — в Свердловской области. Такая продукция отправлялась в том числе в учреждения социальной сферы.

Случай фальсификации сайровых консервов инспекторы управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили при мониторинге государственной информационной системы «Меркурий».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства, одна из компаний выработала свыше 524 тонн рыбных консервов, намеренно заменив более сайру сардиной. Это было сделано для уменьшения затрат на производство. Указав иной вид рыбы на этикетке, предприятие ввело в заблуждение потребителей.

При анализе исходящих ветеринарных сопроводительных документов установлено, что компания направила фальсифицированную продукцию оптовикам, работающим в Свердловской области.

Далее рыбные консервы были отгружены в ряд сетевых магазинов, а также компаниям, имеющим государственные контракты на поставки товара в социально значимые учреждения.

Управление Россельхознадзора направило информацию в управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Свердловской области и региональную прокуратуру для принятия оперативных мер.

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