Озера под Тверью ждут аквафермеров

Три озерных рыбоводных участка в Тверской области выставлены на аукцион. Заявки от потенциальных участников торгов принимаются до 14 февраля.

Организатором выступает Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно извещению и приложениям, два участка площадью по 10 га расположены на озере Глубоком Осташковского городского округа. Третий — на озере Кузино Бологовского района, площадь этого РВУ составляет 20 га.

Аукцион предполагается провести 16 февраля в Москве. Стартовые цены первых двух лотов — по 8 тыс. рублей, третьего — 16 тыс. рублей. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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