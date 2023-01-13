На Сахалине под суд пойдет «трепанговая» ОПГ

В городе Корсакове Сахалинской области перед судом предстанут шестеро местных жителей по обвинению в незаконной добыче более 45 тыс. особей трепанга. Причиненный ущерб оценили в сумму свыше 60 млн рублей.

Обвинительное заключение утвердил Корсаковский городской прокурор. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой с причинением особо крупного ущерба).

По версии следствия, ОПГ в период с 2019 г. по июль 2020 г. нелегально добывала дальневосточного трепанга для его дальнейшей перепродажи за границу. Отмечено, что обвиняемые приобрели специальную технику и водолазное оборудование, обустроили помещение.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин с поличным, незаконно добытую продукцию изъяли. Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело направят в Корсаковский городской суд для рассмотрения по существу.

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