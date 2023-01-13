Переработчиков-экспортеров приглашают за субсидиями

Минсельхоз с 16 января начнет прием заявок от регионов для оказания господдержки созданию и модернизации перерабатывающих предприятий. Одно из направлений для компенсации — развитие рыбопереработки.

Министерство сельского хозяйства объявило о начале прием заявок для оказания господдержки предприятиям — экспортерам продукции АПК. Информация об этом опубликована на сайте ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

Обращения будут приниматься от регионов для софинансирования расходов по компенсации прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции.

«В зависимости от направления инвестпроекта производители смогут компенсировать 20% либо 25% капзатрат на создание и модернизацию перерабатывающих предприятий. В частности, субсидируются объекты по глубокой переработке зерна, масличных, переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков, по производству сухих молочных продуктов», — сообщили в Минсельхозе.

Прием заявок будет проходить в шесть этапов и продлится до 15 сентября 2023 г. Первый этап будет проводиться до 17 февраля.

Господдержка оказывается в рамках постановления правительства от 12 февраля 2020 г. № 137.

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