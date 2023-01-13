Во Владивостоке расследуют дело о нелегальной торговле рыбой

В Приморском крае полицейскими задержан предприниматель. По версии правоохранителей, он незаконно реализовал более 1,3 тыс. тонн рыбной продукции на сумму около 380 млн рублей.

Житель Владивостока подозревается в незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере.

«Предварительно установлено, что фигурант вел бизнес от имени коммерческой организации, которая была ликвидирована еще в 2019 году. В течение нескольких месяцев им заключались сделки по продаже рыбной продукции», — сообщили Fishnews в пресс-службе краевого УМВД.

В используемых подозреваемым жилых и офисных помещениях полицейские провели обыски. Изъяты компьютерная техника, десятки печатей и штампов различных предприятий, регистрационные и финансовые документы, электронные ключи системы «банк-клиент» и другие предметы, имеющие доказательственное значение, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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