Ученые обеспечивают рыбоводов ценным гибридом

Тюменский филиал ВНИРО (Госрыбцентр) в прошедшем году отгрузил предприятиям товарной аквакультуры более 166 млн личинок и икринок сиговых рыб. Наибольшая доля пришлась на гибрид пеляди и чира.

Госрыбцентр — крупнейший поставщик рыбопосадочного материала в Тюменской области (с долей свыше 90%), рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Отмечено, что продукция филиала популярна также в Курганской, Омской, Челябинской областях и на предприятиях Казахстана.

Самым востребованным для товарных хозяйств Урала и Сибири остается гибрид пеляди и чира. «Сеголетки и двухлетки являются преимущественным видом при пастбищном выращивании в озерах региона. Уникальные условия нагула в наших водоемах и характеристики гибрида позволяют рыбе вырастать от 90 до 150 г за сезон и обладать большой жирностью и высокими вкусовыми качествами. В естественных условиях за такой же период она вырастает всего до 20–30 г и не имеет ни гастрономического, ни промыслового значения», — обратили внимание во ВНИРО.

В 2022 г ученые Тюменского филиала апробировали еще один гибрид — пеляди и нельмы. Отмечено, что он дал превосходные результаты и на некоторых озерах достиг средней массы 160–200 г.

Большой объем качественного рыбопосадочного материала обеспечивается благодаря собственным ремонтно-маточным стадам. Сегодня общая численность РМС превышает 106 тыс. особей. Тюменский филиал ВНИРО содержит всю коллекцию видов сиговых рыб Обь-Иртышского бассейна, подчеркнули в пресс-службе.

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