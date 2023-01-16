В Финском заливе выросли уловы шпрота и салаки

За прошлый год в Финском заливе Балтийского моря освоили, по предварительным данным, свыше 29 тыс. тонн рыбы. Этот показатель на 2,75 тыс. тонн выше уровня 2021 г.

При этом вылов квотируемых видов в 2022 г. составил почти 28 тыс. тонн, превысив цифру предыдущего года на 3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства. По его данным, добыча объектов, на которые не устанавливается общий допустимый улов, снизилась с 1,5 тыс. тонн до 1,2 тыс. тонн.

СЗТУ отмечает, что в прошедшем году на 3,2 тыс. тонн выросли уловы балтийской кильки (шпрота) и балтийской сельди (салаки). Так, шпрота добыто свыше 14 тыс. тонн (+633 тонны). Положительная динамика наблюдается и по салаке: 13,2 тыс. тонн, цифра 2021 г. превышена более чем на 2,6 тыс. тонн.

Ученые Санкт-Петербургского филиала ВНИРО обратили внимание на значительный рост общего вылова кильки в восточной части Финского залива. Это связывают с вовлечением в промысел высокоурожайных поколений предыдущих лет. Согласно официальной статистике, добыча промысловых видов ведется в рамках рекомендованных величин.

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