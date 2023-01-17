За бассейн Средней Волги будет отвечать новое теруправление

В системе Росрыболовства сформировано Волго-Камское территориальное управление. В зону его ответственности входят регионы, ранее относившиеся к Средневолжскому теруправлению, и Саратовская область.

Новому подразделению Росрыболовства — Волго-Камскому территориальному управлению — передан контроль над всеми регионами, которые ранее относились к зоне ответственности Средневолжского теруправления. Это республики Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Пермский край, Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области. К ним добавилась Саратовская область, ранее закрепленная за Волго-Каспийским теруправлением, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Центральный аппарат Волго-Камского ТУ по-прежнему будет базироваться в Самаре. Руководителем теруправления назначен Вадим Ткачев, ранее возглавлявший Средневолжское ТУ Росрыболовства.

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