Год отметился прибавкой по железнодорожным перевозкам рыбы

За 2022 г. по железной дороге из Приморского края было отправлено 752,7 тыс. тонн рыбной продукции. Прибавка по сравнению предыдущим годом составила 9,4%.

Перевозка рыбы и морепродуктов в контейнерах составила 550,3 тыс. тонн (+26,8%), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

По ее данным, в декабре отправлено 71,6 тыс. тонн рыбной продукции. Основной объем отгружен предприятиям Московской области (23,8 тыс. тонн), Урала (16,7 тыс. тонн) и Сибири (19,2 тыс. тонн).

Объем экспортных перевозок рыбы и морепродуктов из Приморья по железной дороге за 12 месяцев составил 168,5 тыс. тонн, отметили в ДВЖД. Это в 1,8 раза больше, чем в 2021 г.

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